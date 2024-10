Ligue des Champions : le PSV Eindhoven envoie un message au PSG

C’est un début de saison en or pour les hommes de Peter Bosz. En championnat, le PSV Eindhoven restait, avant le début de cette neuvième journée, sur une incroyable série de huit victoires consécutives. Et les Boeren peuvent ajouter un nouveau succès à leur tableau. En effet, à l’AFAS Stadion, ils ont continué sur leur lancée en s’imposant 2 à 1 face à Alkmaar. Le PSV n’aura pas tardé à ouvrir le score. Dès la 15e minute de jeu, Luuk de Jong a propulsé un ballon de Guus Til dans la cage adverse (15e, 0-1). Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Noa Lang de doubler la mise (22e, 0-2). Le but de Denso Kasius (90e, 1-2) n’a finalement rien changé à la tournure de la partie.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSV 27 9 23 9 0 0 29 6 4 AZ 16 9 11 5 1 3 18 7

Avec cette nouvelle victoire, le PSV consolide sa première place au tableau de l’Eredivisie, avec ses 27 points, mais également sur un début de saison en fanfare. Auteur de plusieurs cartons depuis la reprise, dont notamment deux très larges victoires contre Almere City (7-1) et Waalwijk (5-1), le club est bien parti pour de nouveau soulever un trophée en fin d’année, après avoir décroché son 25e titre l’an passé. Salué par les fans et par la presse, le bon travail de Peter Bosz, ancien entraîneur de Lyon (mai 2021 - octobre 2022), se confirme match après match.

Le club peut aujourd’hui compter sur le retour en forme de Luuk de Jong (6 buts, 4 passes décisives), de même que sur des belles performances de son compatriote Guus Til (4 buts, 2 passes décisives) et de l’Américain Malik Tillman, arrivé du Bayern Munich cet été contre 12 millions d’euros, et qui cumule aussi 4 buts et deux offrandes en 11 rencontres. En défense, Ryan Flamingo et le Français Olivier Boscagli assurent également. À noter de plus, la présence sur le banc de touche du Croate Ivan Perišić, qui apporte son expérience du très haut niveau, acquise entre le Bayern, Tottenham et l’Inter Milan.

Toutefois, ce début d’exercice sur le plan national dénote un peu, lorsqu’on jette un œil à celui en Coupe d’Europe. Avec son revers face à la Juventus (3-1) et son match nul contre le Sporting (1-1), le PSV n’a pas entamé la Ligue des champions de la meilleure des manières. Les Rouges et Blancs affronteront, lors de leur prochain match, le Paris Saint-Germain, pour un choc qui s’annonce déjà intense. Paris aura à cœur de relever la tête après l’amère défaite contre Arsenal (2-0) et Eindhoven espèrera donc, de son côté, enfin lancer sa saison européenne.