FC Nantes : Waldemar Kita justifie le départ de Jocelyn Gourvennec

Ce n’est qu’une question d’heures, mais le FC Nantes va - encore - changer de visage. Le club de la Loire s’apprête à limoger Jocelyn Gourvennec. Arrivé en novembre, le technicien français va être remplacer par un ancien de la maison, Antoine Kombouaré, viré il y a moins d’un an. Il fallait réagir selon Waldemar Kita, qui explique à L’Équipe que «cela n’a pas été une réflexion évidente à prendre parce que c’est un super mec».

La suite après cette publicité

Cette 16e place au classement a été l’élément déclencheur pour le président nantais. «Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s’en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité», a-t-il expliqué, avant de justifier le choix Antoine Kombouaré. «J’ai toujours dit que c’était quelqu’un qui sait gérer les hommes, quelqu’un de professionnel. Pourquoi on l’a fait partir ? Parce qu’on le sentait fatigué et usé. Il a dit qu’il cherchait une équipe, qu’il avait passé un bon moment à Nantes, que c’était un Nantais. C’est quelqu’un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu’un de respecté», a assuré Kita. Prime Video indique que le technicien de 60 ans devrait être officialisé en début de semaine prochaine.