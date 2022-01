Le FC Barcelone n'oublie pas Alejandro Grimaldo

Avec un Jordi Alba vieillissant et un Alejandro Balde blacklisté selon Sport, le FC Barcelone de Xavi Hernandez continue sa quête pour trouver le latéral gauche qu'il faut pour renforcer ce couloir de la défense et avoir une équipe plus compétitive pour la deuxième partie de saison à venir, avec une qualification en Ligue des Champions à aller chercher en championnat et un parcours digne de ce nom en Ligue Europa, que le club n'avait plus joué depuis 2003/2004.

Pour cela, la direction catalane se serait positionné sur l'arrière gauche de Benfica Alejandro Grimaldo selon les informations d'AS. Le pur produit de la Masia, parti au Portugal en 2016, serait le plan C des Blaugranas en cas d'échec des dossiers Jose Gaya (Valence) et Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam). Le quotidien ajoute que Mateu Alemany serait même prêt à ajouter Balde dans la transaction afin de baisser au mieux le coût du transfert.