FC Barcelone : la liste noire de Xavi

La suite après cette publicité

Les premiers mois de Xavi Hernandez à la tête du FC Barcelone sont difficiles. Les résultats obtenus par l'entraîneur catalan ne sont pas foncièrement meilleurs que ceux de Ronald Koeman, son prédécesseur, et même s'il y a un peu de mieux dans le jeu, on reste encore loin des attentes suscitées par son arrivée en novembre. Et certains choix commencent à poser question, comme son obstination avec les cadres du vestiaire, toujours titulaires malgré des prestations pas toujours flamboyantes.

Et selon le quotidien Sport, l'ancien milieu de terrain de légende du club catalan a une liste de six joueurs sur lesquels il ne compte pas, alors que son équipe va défier Alavés dans quelques minutes (21h, 22e journée de Liga). Tout d'abord Neto, annoncé sur le départ depuis quelque temps déjà. Il n'est même pas titulaire en Coupe, ce qui est considéré comme un message clair de la part du coach barcelonais.

Comme ses prédécesseurs, Xavi ne compte pas sur Puig

Alejandro Baldé, le jeune latéral gauche de La Masia, ne convainc pas l'entraîneur et tout indique qu'il partira, au moins sous forme de prêt. Xavi préfère même aligner des joueurs évoluant à un autre poste que de l'utiliser comme doublure de Jordi Alba. Quant à Clément Lenglet et Samuel Umtiti, les deux Français sont considérés comme largement dispensables par l'ancien milieu de terrain.

Riqui Puig ainsi qu'Oscar Mingueza sont aussi hors des plans de Xavi pour l'équipe, et sont tous deux invités à se trouver une nouvelle destination. Le défenseur serait d'ailleurs assez proche du Valencia CF. A noter qu'Ousmane Dembélé n'est pas dans la liste du média catalan. Autant dire que la fin du mercato va encore être animée...