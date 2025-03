OM : Pablo Longoria bien présent au stade face à Nantes

C’est un dossier qui avait animé l’actualité du football français ces dernières semaines. Après son pétage de plomb lors de la défaite de l’OM contre Auxerre, le président Pablo Longoria risquait gros. Et mercredi, la commission de discipline de la LFP décidait de sanctionner le président marseillais d’une suspension de 15 matches.

Le communiqué précisait ainsi que le dirigeant espagnol était suspendu «de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones. » Pablo Longoria peut donc bien continuer à être en tribunes. Et c’est le cas au Vélodrome lors du match entre l’OM et Nantes. Le président est bien présent au stade, mais ne pourra pas descendre dans le vestiaire comme il le faisait à chaque fois.