EdF : Didier Deschamps s'agace encore du cas Benzema

La tension est encore montée d'un cran ces dernières heures. Le cas Karim Benzema agite toujours les Bleus depuis le départ précipité du Madrilène au début du Mondial pour cause de blessure. Il se dit que quelque chose se trame en coulisse. Le sujet est de nouveau sur la table depuis quelques jours et la préparation de la finale. L'attaquant, de retour à l'entraînement avec son club, pourrait être présent à la finale. C'est le désir du président de la République, Emmanuel Macron. L'intéressé lui n'a pas encore répondu, malgré un dernier post sur les réseaux sociaux, alors qu'une question posée à Deschamps sur la présence éventuelle dans le stade du Ballon d'Or a agacé le sélectionneur mercredi soir. «Je ne préfère pas répondre. Question suivante.»

À la veille du match, DD a encore pris la parole et a voulu éteindre toutes polémiques. «Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, c’est que je suis énervé. J’ai des joueurs qui ont été blessés avant, Karim en fait partie aussi. Vous connaissez les 24 joueurs, me poser des questions vis-à-vis de ses joueurs là, c’est pour le moins maladroit, pour ne pas dire plus. Je ne m’occupe pas des invitations, des joueurs blessés ou des anciens joueurs, on a eu un groupe au départ et on en a perdu 3 depuis, Nkunku, Karim et Lucas Hernandez. Ce sont des circonstances et c’est comme ça. Je souris au cas où… » Voilà qui est dit.