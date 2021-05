Chelsea entre en contact avec Robert Lewandowski

L’été dernier, Chelsea déboursait la somme de 55 millions d’euros pour s’attacher les services de Timo Werner. L’attaquant allemand était censé régler les problèmes des Blues au poste de numéro 9. Mais après une saison, force est de constater que Chelsea ne trouve pas vraiment un attaquant capable d’enchaîner les buts comme Kane, Salah ou Vardy pour les autres équipes de Premier League.

Ces derniers temps, les noms de Erling Haaland et Romelu Lukaku ont été évoqués pour un éventuel transfert à Stamford Bridge, mais Thomas Tuchel a une tout autre idée. Selon les informations de Sky Sports Allemagne, le technicien allemand aurait jeté son dévolu sur Robert Lewandowski (32 ans). L’attaquant polonais a inscrit 47 buts en 39 matches et a surtout battu le record de but en Bundesliga sur une saison (41). Chelsea a d’ailleurs déjà sondé l'international polonais au sujet d'un transfert estival.