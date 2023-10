Guerre en Ukraine : le tacle glissé du Dynamo Kiev sur Elon Musk

Alors que la guerre en Ukraine bat tristement son plein et que les clubs russes et biélorusses sont toujours exclus de toutes les compétitions européennes, certains joueurs, entraîneurs et clubs ukrainiens n’ont pas hésité à prendre la parole depuis cette date symbolique du 24 février 2022, où le président russe Vladimir Poutine a ordonné une «opération militaire spéciale» en Ukraine, soit une invasion de l’Ukraine par la Russie.

Encore aujourd’hui, le club ukrainien du Dynamo Kiev a sorti la sulfateuse ce lundi matin pour apostropher violemment le milliardaire américain Elon Musk, qui a racheté Twitter en avril 2023 via sa société X Corp et qui a renommé le réseau social «X». D’après les Blanc et Bleu, le patron de SpaceX et Tesla ferait de la propagande russe depuis qu’il est à la tête de la plate-forme : «Ton visage, quand tu n’as pas diffusé de propagande russe depuis 5 minutes», est-il écrit sur le tweet.