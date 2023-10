Cole Palmer, le facteur X inattendu de Chelsea

La suite après cette publicité

Voulant continuer sa mue, Chelsea qui avait dépensé plus de 600 millions d’euros l’année dernière a été encore très actif cet été. Un mercato facilité il est vrai par plus de 460 millions de ventes. Les Blues ont ainsi attiré Djordje Petrovic (New England), Diego Moreira (Benfica), Ângelo Gabriel (Santos), Deivid Washington (Santos), Robert Sanchez (Brighton), Lesley Ugochukwu (Stade Rennais), Nicolas Jackson (Villarreal), Axel Disasi (Monaco), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Roméo Lavia (Southampton) et Moisés Caicedo (Brighton). De bons renforts auquels s’est rajouté Cole Palmer arrivé en toute fin de mercato pour 47 millions d’euros en provenance de Chelsea. Ailier ou milieu offensif selon les souhaits de son coach, la pépite de 21 ans venait compenser en partie la longue indisponibilité de Christopher Nkunku jusqu’en novembre prochain. Une absence qui a coûté cher à Chelsea en ce début de saison.

Accroché par Liverpool (1-1) et Bournemouth (0-0), battu par West Ham (3-1), Nottingham Forest (1-0) et Aston Villa (1-0) sur le début de saison, Chelsea ne comptait que 4 petits points après 6 journées et pointait seulement à une quatorzième place en Premier League. Cole Palmer lui s’intégrait doucement à cette équipe et son coach Mauricio Pochettino qui n’avait pas spécialement demandé sa venue l’avait laissé sur le banc. La qualité est là, comme le potentiel, mais il doit prouver et montrer qu’il est meilleur que ses coéquipiers. C’est difficile de se battre pour sa place expliquait l’Argentin à propos de celui qui a remporté l’Euro U21 cet été avec l’Angleterre. Sorti d’un été extraordinaire avec la sélection et Manchester City (buteur lors du Community Shield perdu face à Arsenal et en finale de la Supercoupe de l’UEFA remportée contre Séville), Cole Palmer découvrait un autre contexte moins facile pour s’exprimer.

Cole Palmer a fait changer d’avis Mauricio Pochettino

Pourtant à sa signature, le gaucher était excité à l’idée de montrer toute l’étendue de son talent avec les Londoniens où il a pu retrouver Raheem Sterling, son ancien coéquipier à Manchester City : «j’ai rejoint Chelsea parce que le projet ici semble bon, je devrai essayer de montrer mes talents. C’est une équipe jeune et affamée et, j’espère, nous pourrons faire quelque chose de spécial ici. Raz (Raheem Sterling ndlr) a toujours pris soin de moi, donc je l’apprécie. Il a vu le potentiel que j’avais. Il a vu ce que je faisais à l’entraînement. Nous avons commencé à parler un peu plus. Je lui posais tout le temps des questions et à partir de là, nous sommes toujours restés en contact. J’ai joué avec lui plusieurs fois, pas beaucoup, et maintenant j’ai développé un peu plus mon jeu, j’espère que nous pourrons faire de bonnes choses ensemble.»

Et cela semble arriver. Remplaçant sur ses trois premières apparitions avec les Blues, il est depuis devenu titulaire sur les trois matches suivants. Passeur décisif contre Brighton (1-0) en Carabao Cup, performant lors de la victoire à Fulham (2-0) puis décisif contre Burnley (4-1) avec une réalisation et une offrande, Cole Palmer a pris place sur l’aile droite avec Raheem Sterling son pendant à gauche et Nicolas Jackson en pointe. Un début d’alchimie que n’a pas manqué de saluer Mauricio Pochettino après cette ultime victoire contre les Clarets : «c’est un joueur très talentueux qui a de la qualité et il m’a surpris à son arrivée, car c’était la veille de la fermeture du mercato. la façon dont il lit et voit les situations est ce dont l’équipe a besoin dans chaque situation.»

Cole Palmer fait l’unanimité

Parvenant à changer l’avis de son coach à son sujet, Cole Palmer a totalement changé le visage offensif de son équipe. Sur ce début de saison, il a réussi à créer trois grosses occasions en seulement 241 minutes (2 titularisations), soit autant que Mason Mount (Manchester United) et Christian Pulisic (AC Milan) sur l’ensemble de la saison dernière avec les Blues. Auteur de deux offrandes dans le jeu (et non sur phase arrêtée) en seulement six matches, c’est déjà autant que Mason Mount (63 matches disputées) sur toute sa carrière à Chelsea. Des débuts probants qui tranchent avec ses prédécesseurs comme n’a pas manqué de le souligner le consultant et ancien joueur des Blues Jason Cundy sur Talk Sport : *«Cole Palmer est en train de devenir le joueur que nous espérions que Kai Havertz serait. Il semble être d’une classe exceptionnelle.»

Actuellement positionné comme ailier droit, Cole Palmer dispose d’un profil très complet et le retour de Christopher Nkunku d’ici quelques semaines ne devrait pas poser problème puisque les deux hommes peuvent coexister. «Je suis à l’aise dans n’importe quelle position offensive. Que ce soit en tant que n°10, à gauche ou à droite ou même en tant qu’attaquant, je suis heureux de faire un travail pour l’équipe. J’aime prendre le ballon et ce rôle me permet de le faire, mais partout où le manager a besoin de moi, je serais heureux de jouer» avait-il déclaré après sa première titularisation contre Brighton. Trois titularisations et déjà trois victoires pour Cole Palmer qui semble être la pièce qui manquait à l’équation des Blues. Reste désormais à continuer de le démontrer sur la durée.