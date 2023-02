Ligue 2 : Saint-Etienne n’est plus la lanterne rouge après sa victoire face à Annecy

Suite de la 22e journée de la Ligue 2 au Stade Geoffroy-Guichard avec une nouvelle affiche entre la lanterne rouge stéphanoise qui recevait Annecy, onzième du deuxième échelon du football français. Le début de la rencontre était assez haché avec de nombreux duels musclés comme ce gros contact sur le bord de la touche dès le coup d’envoi alors que l’ancien Vert Vincent Pajot était en retard sur Thomas Monconduit (1e). Ibrahima Wadji était ensuite le joueur le plus dangereux côté Saint-Etienne mais l’attaquant butait à bout portant sur Florian Escales (8e) puis il trouvait le montant du portier adverse avant qu’une position de hors-jeu ne soit signalée (11e). Quelques minutes plus tard, la rencontre s’emballait complètement. Annecy prenait les devants sur une erreur de relance de Gautier Larsonneur. Après une belle récupération au milieu puis une passe en première intention de Kévin Testud, Vincent Pajot plaçait une volée sans contrôle inarrêtable pour le gardien des Verts (17e, 1-0). Sur la remise en jeu, l’ASSE recollait directement au score. Lancé dans l’espace par Niels Nkounkou, Ibrahima Wadji se présentait dans la surface et trompait Florian Escales (18e, 1-1). Peu avant la demi-heure de jeu, Gautier Larsonneur intervenait au sol près de son poteau sur une frappe d’Ahmed Kashi (28e).

Juste avant la pause, les Verts marquaient deux nouveaux buts par l’intermédiaire d’Aïmen Moueffek mais ses deux réalisations étaient finalement annulées pour deux hors-jeux (41e et 44e). Mathieu Cafaro, de son côté, envoyait une superbe frappe qui terminait sa course juste au dessus de la lucarne adverse après un bon travail de Niels Nkounkou (42e). Au retour des vestiaires, Saïdou Sow butait rapidement le gardien savoyard (48e). Mais ce n’était que partie remise. Mathieu Cafaro centrait à la perfection vers le premier poteau où Jean-Philippe Krasso piquait sa tête pour redonner l’avantage à son équipe (49e, 2-1). Annecy recollait à l’heure de jeu grâce à Alexy Bosetti, sorti du banc et décisif sur son premier ballon (61e). Sur une passe de Vincent Pajot, le joker, dos au but dans la surface, se retournait et trompait le gardien adverse grâce à un tir qui s’en allait mourir sur le poteau opposé (63e, 2-2). Finalement, les Verts reprenaient un petit avantage sur une frappe splendide de Mathieu Cafaro qui relançait complètement les Verts dans ce final avec un but de toute beauté. A l’angle de la surface, l’ancien rémois contrôlait et enchaînait avec une frappe lobée qui allait se loger dans le petit filet opposé (83e, 3-2). Grâce à cette victoire, les Verts quittent la place de lanterne rouge et remontent à la 18ème place tandis qu’Annecy reste en 11ème position.

