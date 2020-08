LdC, PSG : une prime historique en cas de victoire finale

Après avoir atteint le dernier carré pour la seconde fois de son histoire, le Paris Saint-Germain s’est imposé en demi-finale contre le RB Leipzig, lui permettant ainsi d’accéder à une finale de Ligue des Champions historique. Et qui dit finale historique dit prime historique, en tout cas pour les dirigeants du PSG. Si les Parisiens se mettent à rêver d’une victoire finale contre le Bayern Munich dimanche soir, une bien belle récompense pourrait les attendre.

En effet, l’Équipe nous informe ce matin qu’en cas d’ultime victoire dans ce match à Lisbonne, les Parisiens percevront chacun une prime d’1 M€ brut, découpée d’une façon bien précise. 500 000 € pour la victoire en C1, 400 000 € pour le titre de Ligue 1, et 50 000 € pour chacune des deux coupes nationales. Ces montants avaient été négociés par un certain Zlatan Ibrahimovic avec Nasser al-Khelaïfi lors de la saison 2013-2014, année où l’euphorie et l’obsession de remporter la LdC régnaient en maître. Ce dimanche cela pourrait s’avérer payant, 6 ans après. Une prime des plus belles pour une finale des plus incroyables. De quoi avoir l’eau à la bouche.