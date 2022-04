Arsenal prêt à faire sauter la banque pour Tammy Abraham

La suite après cette publicité

Selon le Daily Star, Arsenal serait très intéressé par l’attaquant de l’AS Roma Tammy Abraham. Les Gunners, qui recherchent un buteur pour la saison prochaine, auraient jeté leurs dévolus sur l’ancien joueur de Chelsea, qu’ils avaient déjà tenté de recruter l’été dernier. Le club du Nord de Londres serait prêt à offrir 60 millions d’euros en juin à la Roma pour rapatrier l’Anglais de 24 ans.

L’avant-centre des Three Lions, formé chez les Blues, réalise une belle saison dans la ville éternelle sous les ordres de José Mourinho. Il a inscrit 24 buts et délivré cinq passes décisives en 46 matches disputés avec les Gialorossi. Selon le quotidien britannique, Abraham, engagé jusqu’en 2026 avec l’AS Roma, serait très heureux en Italie mais ne serait cependant pas opposé à un retour en Premier League, lui qui a déjà disputé 89 rencontres dans l’élite du football anglais, inscrit 26 buts et délivré 8 passes décisives.