Le geste de protestation de l'Allemagne envers la FIFA

Avant le coup d'envoi de la rencontre face au Japon, pour son premier match dans cette Coupe du Monde 2022, les joueurs allemands ont mis leur main devant leur bouche à l'occasion de la photo d'avant-match. Un geste de protestation contre la FIFA, qui a interdit le brassard aux couleurs arc-en-ciel "One Love". La Mannschaft s'est ensuite expliquée dans un communiqué, dénonçant une censure de la part de l'instance. Cette dernière avait menacé les équipes qui se présenteraient avec ce brassard inclusif de les sanctionner.

« Nous voulions utiliser le brassard du capitaine pour prendre position sur les valeurs que défend l'équipe nationale d'Allemagne : la diversité et le respect mutuel. Avec les autres nations, nous voulions faire entendre nos voix. Il ne s'agissait pas d'une prise de position politique : les droits humains ne sont pas négociables. Cela devrait être acquis mais cela n'est pas le cas. C'est pourquoi ce message est aussi important pour nous. »

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.