PSG : Amélie Oudéa-Castéra regrette le départ de Kylian Mbappé

À 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, Amélie Oudéa-Castéra est omniprésente dans les médias pour parler de l’événement sportif. Mais au lendemain de la victoire du PSG sur Barcelone (1-4) et d’une qualification en 1/2 finale, la ministre des Sports a également été interrogée sur le club de la capitale et son joueur star Kylian Mbappé. Au micro de France Info, elle a d’abord livré son analyse sur le capitaine des Bleus, auteur d’un doublé hier : « Mbappé a été au rendez-vous, c’est là qu’on voit les grands champions. Il a été critiqué à l’aller et là, il sort le grand jeu» . Puis elle a émis des regrets sur son départ à l’issue de la saison.

« Il a donné déjà énormément, il a inspiré ce championnat, il nous a tous fait vibrer. Évidemment on est toujours frustré, on a envie de le voir plus, d’avoir plus d’exposition à son jeu. Mais il faut qu’il continue à construire sa carrière, ce sont ses choix. Moi ce que je retiens, c’est qu’il reste notre capitaine en équipe de France et j’ai très envie qu’il joue aux JO » a-t-elle déclaré ensuite, comprenant les intérêts du joueur.