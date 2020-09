Le coup de gueule de Thomas Tuchel après les sanctions de PSG-OM

La suite après cette publicité

Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP rendait son verdict concernant Angel Di Maria (32 ans). L'ailier argentin du PSG avait été auditionné par l'instance suite à son crachat à destination d'Alvaro Gonzalez lors du sulfureux PSG-OM (0-1). Suspendu quatre matchs, El Fideo va donc manquer les prochaines échéances parisiennes à commencer par la rencontre de dimanche face au Stade de Reims (match à suivre en direct commenté sur notre live).

Au final, le Paris Saint-Germain panse ses plaies après ce Classique électrique. Pour rappel, le champion de France avait déjà pris cher avec les suspensions de Layvin Kurzawa (six matchs), Leandro Paredes et Neymar (deux matchs ferme). La décision de la commission pour Di Maria n'arrange évidemment pas les affaires de Thomas Tuchel qui doit donc composer avec tous ces aléas.

Thomas Tuchel peste contre les sanctions après PSG-OM

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du club parisien a évoqué la sanction d'Angel Di Maria. Si le technicien allemand comprend celle-ci, l'intéressé regrette que son équipe bénéficie d'un traitement si particulier. A ses yeux, l'Olympique de Marseille s'en tire un peu trop bien après tous les incidents qui ont émaillé le Classique...

« Je peux comprendre, il a eu une réaction qu'on aime pas c'est clair. Mais je veux absolument constater que nous avons des suspendus pour quatorze matchs, et l'autre équipe n'a pris que quatre matchs. Je dois accepter mais je ne comprends pas du tout. C'est vrai que la réaction était mauvaise contre Marseille, mais nous n'étions pas les seuls à réagir comme ça. Avec les sanctions, on a l'impression d'être les seuls responsables, et cela me met mal à l'aise, » estime ainsi Tuchel un brin irrité. En attendant, ce dernier pourra tout de même compter sur les retours de Neymar et Leandro Paredes pour le déplacement à Auguste Delaune dimanche. Un moindre mal...