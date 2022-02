La FFF refuse que Vitorino Hilton joue avec le FC Sète cette saison

Selon France Bleu Hérault, Vitorino Hilton ne jouera pas avec le FC Sète en National. Le vétéran Brésilien de 44 ans et le directeur sportif de Sète Sandryk Biton ont confirmé vendredi soir que la Fédération Française de Football refuse que le défenseur central joue. Le club et le joueur avaient pourtant trouvé un accord fin janvier pour une collaboration d'un an et demi. Les dirigeants sétois avaient signé une licence au joueur qui était libre depuis son départ de Montpellier en juillet 2021, avec l’idée de pouvoir la convertir en contrat fédéral.

Mais la FFF a refusé la demande des actuels 13èmes de N1. Le joueur ne peut même pas évoluer avec la réserve du club qui joue en R1 car son statut de footballeur professionnel l’an passé ne le permet pas. Sauf retournement de situation, l’ancien capitaine de Montpellier devra donc attendre le 1er juillet pour pouvoir jouer avec son nouveau club.