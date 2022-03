Alvaro Morata réaffirme son envie de rester à la Juventus

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé face à la Sampdoria samedi (1-3), l’attaquant de la Juventus Alvaro Morata a redit après la rencontre son intention de rester à Turin la saison prochaine. Le buteur espagnol est prêté en Italie par l’Atlético de Madrid jusqu’en juin avec une option d’achat de 35 millions d’euros que la Vieille Dame souhaite renégocier entre 15 à 20 millions d'euros selon la presse italienne.

« Cela ne dépend pas de moi, à mon grand regret. J'ai toujours voulu rester ici et si ce n'est pas possible, l'année prochaine, je serai le premier fan de la Juve. La seule chose que je peux faire, c'est travailler dur jusqu'à la fin de la saison pour essayer de gagner des titres, c'est ce qui compte » a expliqué le buteur de 29 ans au sujet de son avenir au micro de DAZN. Cette saison, Morata a disputé 38 matches avec les Bianconeri, inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives.