Inter : Matias Vecino se rapproche du Napoli

Bien décidés à renflouer leurs caisses et à alléger une masse salariale trop importante, les dirigeants de l’Inter Milan espèrent dégraisser du mieux possible, en faisant partir les joueurs au faible temps de jeu. Parmi eux, le milieu de terrain uruguayen de 29 ans, Matias Vecino. Si son contrat ne prend fin qu’en 2022, l’ancien joueur de la Fiorentina actuellement blessé, et qui devrait faire son retour sur les terrains dans près de deux mois, plairait beaucoup à l’entraîneur du Napoli, Gennaro Gattuso. À tel point qu’il le considérerait comme idéal pour son milieu à trois.

Selon Sky Italia, les négociations entre les deux parties sont en cours pour celui qui a déjà donné son accord au club napolitain. La formule choisie devrait être celle du prêt avec option d’achat qui deviendrait obligatoire si le joueur atteint un certain nombre de matches. Si le Napoli a pour le moment offert 12M en cas de rachat, les Nerazzurri réclament 18M€ pour leur joueur arrivé à l'été 2017.