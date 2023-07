Burnley enrôle Nathan Redmond

Passé par Norwich, Southampton et plus récemment Besiktas, Nathan Redmond (29 ans) vient de s’engager avec Burnley. L’attaquant anglais, formé à Birmingham, a signé un contrat de deux saisons (plus une en option) avec le récent promu. Désormais lié au club jusqu’en 2025, il retrouve ainsi la Premier League.

Sur son compte officiel Twitter et par le biais d’une vidéo bien travaillée, Burnley a officialisé la nouvelle ce vendredi. Pour rappel, Redmond sort d’une saison à 6 buts et 6 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues avec Besiktas.

