Les premiers détails du plan de Manchester City pour Lionel Messi

Il a complètement retourné la planète football. Et bien plus encore. Joueur estampillé FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans) a provoqué un véritable tremblement de terre hier en transmettant officiellement aux dirigeants blaugranas son désir de rompre unilatéralement son contrat. L’Argentin s’appuie sur une clause de son contrat lui permettant de quitter librement la Catalogne à la fin de chaque saison, à partir de 2020.

Le Barça essaie désormais d’éviter le pire juridiquement parlant (les Culés estiment que Messi devait se manifester avant le mois de juin et que sa demande n’est donc pas valable), mais tous les observateurs du club catalan sont unanimes : cela n’empêchera pas la Pulga de forcer son départ. Une fois la nouvelle tombée, les spéculations sur l’avenir du numéro 10 blaugrana ont fusé. Et quatre clubs ont rapidement été cités comme destinations possibles du joueur : Manchester City, l’Inter Milan, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

3 ans à City puis un avenir en MLS ?

Depuis, Nerazzurri et Parisiens ont calmé le jeu en faisant savoir qu’ils n’étaient pas sur un coup financièrement trop coûteux. En revanche, la piste menant aux Citizens n’a cessé de se confirmer. Hier soir, la Radio Catalunya affirmait que Messi avait contacté le coach de City, Pep Guardiola, afin de savoir si les deux hommes pouvaient être à nouveau réunis du côté de l’Etihad Stadium. ESPN donnait plus de corps à la rumeur en ajoutant que le vice-champion d’Angleterre avait bien commencé à étudier financièrement la faisabilité d’une telle opération hors normes (Messi touche 100 M€ bruts par an en Espagne).

Quelques heures plus tard, ESPN vient en remettre une couche en révélant les premiers détails du premier jet mancunien dans ce dossier. En clair : si le volet financier n’a pas été abordé par le média, celui-ci explique que l’idée de City est de faire de Lionel Messi la vitrine du City Football Group (groupe détenant le club anglais, mais aussi Melbourne City, New York City FC, Montevideo City Torque, Mumbai City, Lommel SK, Girona FC, Sichuan Jiuniu, Yokohama Marinos). L’Argentin signerait ainsi un bail de très longue durée dans le but de rester trois ans en Premier League (jusqu’à ses 36 ans) avant de filer en MLS, du côté du New York City, un club ayant déjà accueilli des stars du football européen telles que David Villa, Frank Lampard ou Andrea Pirlo. De plus, Deportes Cuatro confirme la nouvelle et ajoute que Luis Suarez pourrait lui aussi filer au NYCFC. Mettre un ami intime de Messi dans la package, histoire de rendre l'offre encore plus irrésistible.