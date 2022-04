Manchester City - Atlético : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Les quarts de finale de la Ligue des Champions offrent un duel entre Manchester City et l'Atlético de Madrid. A domicile, les Sky Blues s'articulent dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Il peut compter sur John Stones, Aymeric Laporte, Nathan Aké et João Cancelo en défense. Positionné en sentinelle, Rodri Hernandez est accompagné au milieu de terrain par Bernardo Silva et İlkay Gündoğan. Situé en pointe, Kevin De Bruyne est épaulé par Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

De leur côté, les Colchoneros optent pour un 3-5-2 avec Jan Oblak dans les cages. Devant lui, Stefan Savić, Felipe Monteiro et Reinildo Mandava forment la défense. Šime Vrsaljko et Renan Lodi assurent les rôles de pistons tandis que Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia et Koke Resurrección forment l'entrejeu. Enfin, João Félix et Antoine Griezmann sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester City : Ederson - Stones, Laporte, Aké, Cancelo - Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Sterling

Atlético de Madrid : Oblak - Savić, Felipe, Reinildo - Vrsaljko, Llorente, Kondogbia, Koke, Lodi - Félix, Griezmann

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 2-1 de City pour tenter de remporter 1 570 € (cote à 7,85). (cotes soumises à variation)