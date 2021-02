Barça : Miralem Pjanic parle du choc contre le PSG

La suite après cette publicité

Arrivée au Barça l’été dernier, Miralem Pjanic peine toujours à s’imposer dans l’entrejeu des Blaugranas. Mais l’ancien milieu de la Juventus pourrait bien apporter son expérience des grands rendez-vous dans le choc de Ligue des Champions contre le PSG.

Interrogé au micro de Téléfoot sur le huitième de finale aller de Ligue des Champions, Miralem Pjanic reste méfiant même s’il estime que son équipe doit faire partie des favoris à chaque édition. « Le PSG, c’est un club qui chaque année vise toujours plus, et veut toujours plus. Ça ne sera pas simple. C’est à nous de monter qu’on doit passer ce tour, car Barcelone doit chaque année être dans le dernier carré. Ce sera vraiment un très bon match. » Une rencontre qu’il devrait débuter sur le banc.