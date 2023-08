Al Nassr - Al Shabab : les compositions officielles

4ème journée de Saudi Pro League ce soir, Al Nassr reçoit Al Shabab dans son stade du Parc Al-Awwal à Riyad(rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 20h00). Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se doivent de gagner pour revenir sur les équipes de tête au classement. Après 3 journées, les joueurs de Luis Castro ne comptent qu’une seule victoire. Ils seront opposés à la formation d’Al Shabab qui n’a toujours pas gagné le moindre match dans cet exercice 2023-2024.

Dans les rangs d’Al Nassr on retrouve évidemment Cristiano Ronaldo aligné à la pointe de l’attaque, mais aussi les nombreuses recrues estivales comme, Brozovic, Otavio, Alex Telles ou encore Sadio Mané et Aymeric Laporte. Seko Fofana lui, victime d’une lésion musculaire ne sera pas de la partie. Du côté d’Al Shabab, le mercato a été moins agité. Néanmoins, d’anciens pensionnaires des 5 grands championnats européens sont titulaires ce soir à l’image de Ever Banega ou de l’ancien strasbourgeois Habib Diallo.

Les compositions d’équipe :

Al Nassr : Al Aqidi - Al Ghannam, Al Fatil, Laporte, Konan - Al Khaibari, Otavio, Brozovic - Mané, Ronaldo (cap), Ghareeb

Al Shabab : Kim - Al Saqour, Iago Santos, Al Sharari, Al Sibyani - Al Muwallad, Al Qahtani, Cuellar, Banega (cap), Bahbri - Diallo