Real Sociedad : la colère de Mikel Oyarzabal contre Benoît Bastien

Pleine d’espoir à l’issue du match aller, qui s’était soldé sur le score de 1-1, la Real Sociedad a volé en éclats sur la pelouse d’Old Trafford ce jeudi soir. Après avoir ouvert le score grâce à Mikel Oyarzabal en début de rencontre, les Basques ont ensuite complètement pris l’eau et se sont lourdement inclinés sur le score de 4-1. Tout au long de la rencontre, Benoît Bastien a été sollicité. L’arbitre français a sifflé deux penaltys pour les Red Devils, en plus de celui accordé à la Real Sociedad, a distribué pas moins de neuf cartons jaunes, et a même exclu Aramburu d’un rouge direct. Et du côté de l’actuel 11e de Liga, ses décisions ne passent pas.

Interrogé en marge de l’élimination, Mikel Oyarzabal semblait extrêmement frustré de la performance rendue par Benoît Bastien. L’attaquant de 27 ans a affirmé que la défaite de son équipe était liée aux deux penaltys accordés aux Anglais (le troisième a été annulé après révision de la VAR), ainsi que le carton rouge à l’encontre d’Aramburu : « Cela a été une élimination fortement conditionnée par les trois penaltys sifflés contre nous, aucun d’eux n’étant justifié, bien que je ne les aie pas revus. Mais il me semble qu’il en faut plus pour siffler un penalty. Avec l’expulsion, que je n’ai pas vue non plus, mais qui ne m’a pas semblé justifiée en direct, il est beaucoup plus difficile de gagner un match. Tout est conditionné par ces décisions. » Décidément, plus une semaine ne passe sans que l’homme en noir ne soit remis en question.