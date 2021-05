Ligue 1 : Kylian Mbappé meilleur buteur pour la troisième année consécutive !

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà marqué de son empreinte la Ligue 1. En effet, avec 27 réalisations cette saison en championnat, le Français termine meilleur buteur de Ligue 1, devant Memphis Depay et Wissam Ben Yedder. Après 2019 (33 buts) et 2020 (18), c'est donc la troisième année consécutive que Mbappé décroche le précieux sésame, ce qui n'état plus arrivé depuis 30 ans et un certain Jean-Pierre Papin (5 titres de 1987 à 1992).

La suite après cette publicité

Dans l'histoire, ils sont seulement trois buteurs - et pas des moindres - à avoir réussi cet exploit : Josip Skoblar (3 fois, de 1970 à 1973), Carlos Bianchi (4 fois, de 1975 à 1979) et Delio Onnis (3 fois, de 1979 à 1981). Autant dire que la performance de l'enfant de Bondy est énorme, notamment après avoir été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1.