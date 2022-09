L'Angleterre fracasse Harry Maguire, le cas Eden Hazard fait jaser en Belgique et en Espagne

La suite après cette publicité

Harry Maguire, de nouveau la risée en Angleterre

La Nations League est en train de rendre son verdict et hier avait lieu un gros choc entre l'Angleterre et l'Allemagne. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est finalement achevée sur le score de 3 buts partout au terme d'un scénario fou. «Extase... puis agonie» résume le Daily Telegraph. Mené 2-0, l'Angleterre a réalisé une incroyable remontada avant d'être plombé par une erreur de son gardien Nick Pope qui a relâché le ballon devant Kai Havertz. Dans le même ton, le Daily Express parle de «frissons et débordements». Le portier de Newcastle est loin d'être le seul fautif puisque Harry Maguire a livré une nouvelle prestation catastrophique, pour changer. Devenu remplaçant à Manchester United, le défenseur pensait profiter de la sélection pour se relancer, et bien c'est raté. Le joueur de 29 ans s'est fait balader par le minot Musiala durant toute la rencontre, concédant un penalty et auteur de la perte de balle sur le deuxième but allemand. «Héros et méchant», lâche le Daily Mirror. The Sun met aussi en avant les deux coupables de la soirée sur sa Une. Une nouvelle disasterclass à mettre à l'actif du pauvre Harry Maguire...

Les Diables Rouges hésitent pour Hazard

En Espagne, le cas Eden Hazard fait jaser. Considéré comme un joker de luxe au Real Madrid, le Belge pouvait compter sur la sélection belge pour retrouver un rôle plus important. Mais son faible temps de jeu en club commence à inquiéter sérieusement les Diables rouges qui préfèrent compter sur Kevin De Bruyne désormais. «Hazard va à la dérive», s'inquiète le journal AS dans ses pages intérieures. Le joueur de 31 ans fait aussi parler de lui dans les pages intérieures du média Sport, qui remet en question son statut de titulaire avec la sélection. Cette réflexion, la presse belge se la pose aussi. Il y a d'ailleurs «plus de questions que de réponses», comme le titre La Dernière Heure dans son édition du jour. Plus que jamais, l'avenir d'Eden Hazard est remis en cause, que ce soit en club ou en sélection.

La condition posée par Rafael Leão

Durant tout l'été, Rafael Leão a fait l'objet de nombreuses convoitises. Sauf qu'à l'arrivée, aucun club n'est passé à l'action. Le crack de l'AC Milan pourrait bien voir de nombreux clubs anglais passer aux choses sérieuses l'été prochain. «Les Anglais fondent sur Leão», explique La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. L'attaquant supersonique de l'AC Milan est au cœur d'une bataille en Angleterre où Manchester City et Chelsea lui font les yeux doux. Le média transalpin nous apprend cependant que le joueur aimerait rester en Lombardie, mais qu'il a une requête financière. Pour prolonger, le joueur de 23 ans demande sept millions par saison. L'AC Milan sait donc ce qu'il lui reste à faire pour conserver sa pépite.