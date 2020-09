FC Barcelone : Luis Suarez dit non à la Juventus !

Le feuilleton Luis Suarez devait être vite réglé. Après les fameuses réunions individuelles de Ronald Koeman avec ses joueurs, il avait été décidé que l'attaquant uruguayen était désormais indésirable. Et très vite, la Juventus s'est présentée comme l'option numéro 1 pour accueillir le buteur de 33 ans, dont le salaire coûte très cher au Barça (on parle d'environ 15 M€ annuels nets).

On évoquait même un accord total entre le champion d'Italie et l'ancien de Liverpool et de l'Ajax. Seulement, le joueur a peu à peu commencé à ralentir l'opération, exigeant au FC Barcelone de lui verser l'intégralité de sa dernière année de contrat notamment. Du côté du club catalan, on a commencé à faire pression sur le joueur, en l'écartant d'une partie des entraînements collectifs, ou en ne le convoquant pas pour le match amical disputé face au Nàstic de Tarragone samedi dernier.

Il ne peut pas obtenir la nationalité italienne rapidement

Et voilà que la sérieuse radio catalane RAC-1 dévoile une petite bombe ce mardi. Luis Suarez aurait ainsi refusé de rejoindre la Juventus. Pas parce qu'il n'est pas séduit par le projet turinois, mais tout simplement pour des raisons administratives. Ainsi, il ne pourrait pas obtenir la nationalité italienne (à laquelle il peut être candidat grâce à sa femme, qui l'a) avant le 6 octobre prochain, date à laquelle les clubs doivent soumettre leur liste de joueurs enregistrés pour la Ligue des Champions. La Juventus a actuellement rempli son quota de joueurs extra-communautaires et l'Uruguayen ne pourrait pas être inscrit.

Cela veut-il dire qu'il va rester à Barcelone ? Pas forcément, puisque selon le média catalan, il a d'autres options sur la table, et sa volonté serait bien de quitter le Camp Nou. Ces dernières semaines, on avait notamment évoqué un possible retour à l'Ajax, ainsi qu'une rumeur le menant du côté de l'Atlético de Madrid. Affaire à suivre...