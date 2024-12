J6 : le classement complet de la Ligue des Champions

Début ce mardi de la 6e journée de la Ligue des Champions avec 9 dernières rencontres. Côté tricolore, deux équipes françaises étaient engagées avec le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. En déplacement en Autriche pour défier Salzbourg, les Parisiens ont assuré l’essentiel avec une victoire 3-0 et remontent à la 24e place. De son côté, Brest croisait le fer avec le PSV Eindhoven et voulait remonter dans le top 8. L’équipe d’Eric Roy, s’est imposée 1-0 et remonte à la cinquième place avec 13 points.

Devant les Bretons, on retrouve évidemment le leader Liverpool qui a battu Girona un peu plus tôt dans la soirée (1-0) mais aussi le Bayer Leverkusen. Les Allemands se sont offerts sur le fil l’Inter Milan qui glisse à la quatrième place. Tombeur de l’Atalanta (9e), le Real Madrid s’est imposé 3-2 et remonte au 18e rang. Belle opération aussi pour le Bayern Munich qui est désormais huitième après avoir battu 5-1 le Shakhtar Donetsk.