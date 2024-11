LdC : Alan Shearer tacle Manchester City

Manchester City est en crise. Alors que les Cityzens pensaient enfin retrouver le chemin de la victoire, après cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Pep Guardiola ont été tenus en échec par le Feyenoord Rotterdam (3-3)… après avoir mené de trois buts pendant 74 minutes de jeu. Consultant pour Amazon Prime, Alan Shearer a haussé le ton quant à la nouvelle contre-performance de Manchester City, provisoirement 15e du classement de la phase de championnat.

« Ils ont concédé la même chose que le week-end dernier, et trois de plus ici. Ils ont l’air faibles, ils ont l’air fragiles, ils donnent beaucoup trop d’occasions à l’adversaire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est donner de l’espoir à l’adversaire et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Quand ils gagnaient 3-2 à deux minutes de la fin et qu’ils essayaient de tirer un coup franc rapide. Pourquoi ? Vous êtes en train de gagner le match, ce n’est pas la peine de faire ça, restez assis sur le ballon. C’est un véritable désastre pour eux ce soir, alors qu’ils étaient dans une position très confortable », a indiqué le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.