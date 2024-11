Les choix de Luis Enrique secouent le vestiaire du PSG, Erling Haaland prend position pour Pep Guardiola

Les choix de Luis Enrique remis en question

Il y a encore et toujours des débats à Paris, cette fois sur l’identité du gardien de but. Vendredi soir contre Toulouse, Luis Enrique a choisi de titulariser l’international russe. Troisième clean sheet en cinq titularisations pour Safonov donc forcément le débat est relancé. La formule tous risques pour L’Équipe qui détaille un peu plus la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. L’ancien du Krasnodar a joué vendredi donc la question se pose encore pour mardi soir. Gestion dangereuse aussi pour Le Parisien qui dresse le même bilan. Donnarumma est sûr de ses qualités, Safonov aussi, reste à voir comment les deux vont vivre cette nouvelle concurrence.

Erling Haaland ravi pour Pep Guardiola

Rien ne va pour Manchester City qui s’est fait humilier par Tottenham à domicile. Défaite 0-4 et une crise qui continue. Le Manchester Evening News relaye aussi les propos d’Erling Haaland. Même si la période actuelle est catastrophique le Norvégien se réjouit de la prolongation de contrat de Pep Guardiola. Haaland est conscient de tout ce que l’Espagnol a apporté à City et ce n’est sûrement pas cette mauvaise série qui va le faire changer d’avis. Le technicien catalan, qui est arrivé en Angleterre en 2016, n’a pas prévu d’aller voir ailleurs. Il vient de prolonger son bail de deux saisons et cela pourrait convaincre Haaland de poursuivre l’aventure.

Kylian Mbappé doit réagir

Une fois n’est pas coutume, c’est Kylian Mbappé qui fait la une de Marca. Un défi pour Mbappé, titre le quotidien madrilène. Match à Léganès ce dimanche pour le Real et c’est le moment pour l’ancien du PSG de briller. Cela fait quatre matchs qu’il n’a pas marqué, il sort d’une trêve où il a pu souffler puisqu’il n’est pas allé en sélection. Carlo Ancelotti continue de le soutenir malgré la période difficile, maintenant Mbappé doit montrer sur le terrain qu’il va mieux et cela passe par un gros match contre Leganes. L’Equipe évoque un répit enfin salutaire, ce qui suggère que la trêve aurait pu lui faire du bien. A Kylian Mbappé de répondre avec tout son talent.