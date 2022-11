Ligue 2 : Le Havre s'impose à QRM et passe en tête, Sochaux tombe à Annecy, Valenciennes et Caen dos à dos

Après la victoire de Nîmes contre les Girondins de Bordeaux, plus tôt dans la journée (1-0), le classement de Ligue 2 avait l'occasion de basculer pour le compte de cette 14e journée. Parmi les prétendants à la place de leader, c'est Le Havre qui en a largement profité. Grâce à leur courte victoire sur la pelouse de Quevilly-Rouen, les Havrais s'emparent de la première place, avec deux points d'avance sur Bordeaux. Sochaux, à la lutte pour la deuxième place, avait également bien débuté contre Annecy (14e), mais a finalement craqué et s'est incliné (1-2). Les Sochaliens redescendent même à la quatrième place alors qu'Annecy a retrouvé la victoire. Un résultat qui profite à Grenoble, troisième après sa victoire à Rodez (1-0).

L'autre choc de la soirée entre le VAFC et le SM Caen n'a rien donné. Alors que Mendy avait permis aux Caennais (7e) d'ouvrir le score (1-0, 27e), un penalty de Cuffaut (1-1, 39e) permettait aux Nordistes, cinquièmes, d'égaliser. Plus bas dans le classement, Guingamp (8e) a concédé le nul contre Dijon (16e) et ne progresse toujours pas au classement (1-1) et le Paris FC (9e) a renoué avec le succès sur la pelouse de Bastia (1-0). Enfin, dans le bas de tableau, Niort reste lanterne rouge après sa défaite à Laval (1-2).

Le classement de Ligue 2

Les résultats de la soirée