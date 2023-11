Le Bayern Munich s’intéresse fortement à un cadre du Barça

Désireux de recruter un nouveau défenseur central prochainement, malgré la forte concurrence entre Dayot Upamecano, Kim Min-Jae ou encore Matthijs de Ligt, le Bayern Munich avait déjà montré un intérêt pour Takehiro Tomiyasu, d’Arsenal et plus récemment, pour Raphaël Varane, en difficulté du côté de Manchester United. Mais selon les informations de Sky Sports Allemagne, le Bayern Munich aimerait frapper un gros coup en s’offrant un défenseur cadre du FC Barcelone : Ronald Araujo (24 ans). Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois, qui aimeraient l’enrôler pour deux ans.

Un sacré coup sur le marché des transferts si cela venait à se confirmer, mais l’affaire sera compliquée à boucler puisque le Barça est actuellement en négociations pour prolonger son contrat, lui qui avait déjà renouvelé l’été 2022 avec le club catalan. Le défenseur uruguayen est d’ailleurs lié avec le Barça jusqu’au 30 juin 2026 et sa clause libératoire s’élève à 1 milliard d’euros. Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en feuilleton, si le défenseur central fait part de ses envies de rejoindre la Bavière.