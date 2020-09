Le premier onze du FC Barcelone de Ronald Koeman !

Ronald Koeman débute son aventure sur le banc du FC Barcelone à l'occasion d'un match amical de pré-saison disputé au Stadium Johan Cruyff contre le Gimnastic de Tarragona (D3), à partir de 19h00 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). La première liste du coach néerlandais, qui fut joueur du Barça de 1989 à 1995, comporte quelques nouveautés : les recrues Trincão et Pedri sont là, tout comme le capitaine, Lionel Messi.

Philippe Coutinho est également présent, au contraire de Luis Suárez et Arturo Vidal, qui négocient leur départ car ils n'entrent pas dans les plans du coach néerlandais. Rafinha, Moussa Wague et Matheus Fernandes sont également absents, tout comme les blessés Marc-André Ter Stegen et Samuel Umtiti. Ronald Koeman l'a annoncé, il alignera deux onze ce soir, un pour chaque période. Chaque joueur devrait donc disputer 45 minutes.

Le onze du FC Barcelone face au Gimnastic de Tarragona :

Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Aleña, Busquets, Pedri - Messi, Griezmann, Dembélé