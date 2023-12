OM : les premiers mots de Medhi Benatia

C’était attendu depuis de longues semaines, c’est désormais officiel depuis ce jeudi après-midi. L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Medhi Benatia dans son organigramme. L’ancien international marocain débarque en tant que conseiller de Pablo Longoria. «L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Medhi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Ancien pensionnaire du centre de formation olympien puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne», pouvait-on notamment lire dans le communiqué du club.

Sur son compte Instagram, l’ancien joueur passé par l’OM a réagi à cette nomination en tant que conseiller sportif. Un rôle qu’il tentera d’assumer de la meilleure des manières. «De l’eau a coulé sous les ponts… À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille», a ainsi expliqué Benatia.