Mercato Atlético de Madrid : pas touche à Antoine Griezmann

C'est un drôle d'été que vit Antoine Griezmann. Revenu à l'Atlético de Madrid il y a tout juste un an, l'attaquant tricolore était déjà au coeur de rumeurs folles. Un échange avec Cristiano Ronaldo ? Une vente pour faire de la place au Portugais ? Chaque jour, le nom de celui qui est prêté pour deux ans par le Barça - avec une option d'achat pratiquement obligatoire - a été mentionné dans les médias espagnols.

Pourtant, selon Marca, il sera toujours rojiblanco cette saison. Pour le journal ibérique, il n'y a aucun doute, et l'article publié ce mardi veut mettre fin à toute rumeur. Non seulement le Mâconnais ne va pas quitter le club, mais en plus il est intouchable pour Diego Simeone, qui pense qu'il va faire une grosse saison.

Sa saison

Le principal concerné lui n'a d'ailleurs jamais vraiment envie de partir, et a toujours voulu continuer l'aventure colchonera. Il est cependant conscient que ses 8 buts inscrits la saison dernière ne sont pas suffisants, et espère faire bien mieux. C'est aussi ce qu'attend le staff, qui n'a pas de doutes sur ses capacités, mais en attend plus de l'international tricolore.

En attendant de voir ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, Griezmann sera titulaire indiscutable aux avant-postes, aux côtés de Félix qui a lui aussi des choses à prouver. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de départ de Grizi cet été.