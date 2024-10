Vasco veut résilier le contrat de Dimitri Payet

Dimitri Payet semble bien plus proche de la fin que du début de son aventure brésilienne. Après avoir soufflé le chaud et le froid depuis son arrivée il y a un an, l’ancien international français a peut-être atteint aujourd’hui le point de non-retour. Ciblé par de nombreuses critiques ces dernières semaines, notamment en raison de son attitude et de ses performances assez relatives, le joueur de 37 ans pourrait en effet voir son aventure s’écourter.

Comme le rapporte TNT Sports Brazil, en citant Globo Esporte, les dirigeants de Vasco da Gama envisageraient de mettre un terme au contrat du joueur, actif jusqu’en juin 2025. En interne, les performances de l’ancien Marseillais, assez éloignées des attentes nourries lors de son arrivée, feraient grincer des dents. Payet, de son côté, aurait également pensé à partir ces derniers mois, mais une conversation avec le président Pedrinho, ainsi que l’arrivée de Coutinho, l’auraient convaincu de rester. Depuis son arrivée au Brésil, le Réunionnais a disputé 50 rencontres, pour 5 buts et 10 passes décisives.