PSG : les drôles de pronostics du Real Madrid avec Kylian Mbappé

L’été approche, et qui dit retour du mercato estival dit retour des rumeurs mercato dans tous les sens. Forcément, Kylian Mbappé va encore être concerné, lui dont le contrat expire en 2024. Pour l’instant, c’est assez calme, mais peu à peu, la presse espagnole commence à distiller quelques informations par ci par là sur l’avenir de l’international tricolore.

Une chose est sûre, il ne semble pas être la priorité du Real Madrid cet été. Les Madrilènes travaillent actuellement sur des noms comme ceux de Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Gabri Veiga (Celta), et ne vont pas faire de folies pour essayer de convaince le PSG et le Bondynois. Ils ont d’ailleurs adopté une nouvelle stratégie dans ce dossier : si Mbappé veut venir, c’est lui qui devra faire le premier pas en obtenant un bon de sortie auprès de ses dirigeants. Ou bien attendre 2024. Les Merengues ne veulent pas négocier avec leurs homologues parisiens.

Les Madrilènes sont mesurés

Comme l’indique le site spécialisé sur l’actualité du champion d’Europe en titre Defensa Central, le Real Madrid a étudié les chances de voir l’ancien Monégasque arriver dans un avenir proche. Florentino Pérez et ses hommes estiment qu’il n’y a que 10% de probabilité que le Parisien devienne Madrilène cet été, principalement à cause de la situation contractuelle du joueur.

Et pour l’été 2024 alors ? Il y aura là, aux yeux des Madrilènes, 50% de chances qu’il débarque au Real Madrid. Des pronostics pas spécialement optimistes, qui s’expliquent parce qu’à Madrid, on a plus vraiment confiance en Mbappé après les épisodes de l’été dernier. Mais aussi parce qu’il y a cette option qui lui permettrait de prolonger automatiquement pour une saison supplémentaire et ainsi étendre son bail parisien jusqu’en 2025. Autant dire que Mbappé au Real Madrid, c’est encore loin d’être acté…