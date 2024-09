PSG : quand Luis Enrique se moque ouvertement du Barça de Xavi

Les extraits du documentaire «Vous n’avez aucune putain d’idée», consacré à Luis Enrique, fleurissent dans les médias espagnols. Cette série en trois épisodes sera diffusée successivement le 30 septembre, le 7 octobre et le 14 octobre. Et en attendant, AS a relevé un passage sur le FC Barcelone de Xavi qui devrait faire parler. Avant le quart de finale de Ligue des Champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’avait pas hésité à piquer Xavi, rappelant que les deux hommes ne s’apprécient pas plus que ça.

La suite après cette publicité

Une thèse qui s’est confirmée dans l’extrait du documentaire dans lequel le coach parisien parle du style de jeu du Barça de Xavi. « Le Barça n’est pas une équipe dominante et n’est pas une bonne équipe défensive. Il n’a aucune qualité défensive. Ils jouent avec le ballon. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Ils jouent comme Eibar ». Xavi n’est plus l’entraîneur des Blaugranas, mais il appréciera l’hommage de son compatriote.