Ajax : ça se précise pour Sébastien Haller à Dortmund

Alors que nous vous faisions part d'un intérêt du Borussia Dortmund pour l'attaquant ivoirien de l'Ajax Amsterdam Sebastien Haller, les négociations se seraient accélérées au cours des dernières heures selon SPORT1, qui précise que le joueur serait désireux de retourner en Bundesliga après son passage à Francfort.

Les positions des deux clubs se sont en effet rapprochées. L'Ajax Amsterdam demande 38M€ pour son attaquant recruté en janvier 2021 contre 22,5M€, tandis que les Borussen proposeraient pour le moment 33 M€ + des bonus pour s'attacher les services d'Haller jusqu'en 2027.

