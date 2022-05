LdC : Thibaut Courtois évoque la remontada face au PSG

Interviewé par le journal L’Équipe avant la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi au Stade de France (21h), le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois a évoqué la victoire madrilène face au PSG lors du 8e de finale retour à Santiago Bernabeu en mars dernier (3-1). Un succès qui avait permis aux Merengues de renverser la situation et d’éliminer le club de la capitale. Le portier belge de 30 ans a expliqué avoir un souvenir formidable de cette remontada à domicile, une sensation dont il se souviendra toute sa vie.

La suite après cette publicité

«Ç'a été incroyable. Le PSG, ç'a été le déclic en Ligue des champions (0-1, 3-1). Cette union avec le public... Ça nous a donné beaucoup de confiance. Au retour, quand tu perds 1-0, tu te dis : "C'est bon, c'est fini." Et puis Karim (Benzema) explose. Et là, tu te rends vraiment compte de ce qu'est le Bernabeu, les soirées européennes dont tout le monde te parle... C'était vraiment incroyable. C'est ça, la magie. La force de notre équipe cette année, c'est de toujours y croire. L'atmosphère dans le stade, cette adrénaline... Quand tu arrêtes ta carrière, je pense que tu ne retrouves plus ce genre d'émotions. C'est ce qui manque. Tu ne peux presque jamais les retrouver dans la vie. Ces émotions-là restent plus que le palmarès. C'est beau de gagner des trophées mais ces trois matches (PSG, Chelsea, Manchester City) vont rester à vie dans ma tête », a déclaré l'international belge.

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions et du choc Liverpool - Real Madrid de ce soir, notre partenaire Unibet vous offre un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte Unibet et misez 200€ sur un doublé de Benzema pour tenter de remporter 1 300€ (cote à 6,50). (cotes soumises à variation)