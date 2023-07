JT Foot Mercato : Manchester City lance un énorme dégraissage !

Manchester City veut vendre cet été

La suite après cette publicité

Le champion d’Europe a entamé un mercato plutôt timide en signant un seul renfort pour l’instant, Mateo Kovačić. Le but des Skyblues, pour l’instant, est de dégraisser. Arrivé à Manchester City à l’hiver 2018 pour 65 M€, Aymeric Laporte n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Guardiola. Il devrait très probablement quitter l’Angleterre cet été, surtout si Josko Gvardiol vient renforcer la muraille de City. D’après les dernières informations du Manchester Evening News, les Cityzens atteindraient environ 30 M€ pour laisser partir Laporte. Jusqu’à présent, la Juventus semble particulièrement intéressée. Kyle Walker pourrait aussi découvrir un nouveau championnat. Thomas Tuchel insiste auprès de sa direction bavaroise pour voir l’ancien des Spurs rejoindre Munich, qui aurait déjà fait une première offre de 15 M€. Selon Sky Germany, l’Anglais n’a toujours pas décidé de sa prochaine destination. Le Bayern Munich cible aussi un autre joueur de City en cas d’échec sur le dossier Harry Kane. À en croire Sport Bild, Munich envisage sérieusement d’engager Julián Álvarez en prêt cet été. Le joueur pourrait avoir un temps de jeu plus important en Bundesliga. En attendant, d’après Sport, les Citizens se sont mis d’accord avec Burnley pour vendre le gardien James Trafford. Le portier de 20 ans, qui a brillé avec l’Angleterre pendant l’Euro U21, va rejoindre les Clarets pour une opération avoisinant les 23 M€.

L’actu du jour

Dans le reste de l’actu, d’après les informations de The Mirror et de CBS, Al Nassr vient de se voir interdit par la FIFA d’enregistrer de nouvelles recrues sur trois périodes de transferts. Un gros coup dur pour le club saoudien de Ronaldo. En plus, de nouvelles rumeurs de transfert concernant directement le club se multiplient chaque jour. Elles vont rapidement prendre fin. L’instance mondiale reproche à la formation de CR7 de ne pas avoir payé les suppléments dus à Leicester dans le cadre de l’accord de transfert d’Ahmed Musa en 2018. Le Nigérian avait été recruté par les Saoudiens à l’été contre environ 16,5 M€. Mais durant son passage à Al Nassr, il a généré quelques bonus estimés à 460 000 euros. Or, cette somme n’a jamais été réglée aux Foxes. En Espagne, on a le droit à un retournement de situation total pour Ansu Fati. Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, malgré sa volonté de s’imposer au FC Barcelone, l’ailier espagnol semble avoir obtenu gain de cause auprès de sa direction. «Nous ne lui avons pas demandé de partir, il a un contrat. Ansu assure que cette saison, il sera bien meilleur que la précédente, qui était presque une reprise car il a rechuté d’une blessure», confirme Joan Laporta à Sport et Mundo Deportivo ces dernières heures. La Juventus, de son côté, a besoin de se renouveler et de vendre ses meilleurs joueurs. Avec les rumeurs autour d’un départ de Vlahović, la Vieille Dame cherche son remplaçant et a coché deux noms. D’après Sky Sport Italia, la Juve vise Gianluca Scamacca et Noah Okafor.

À lire

Tottenham : Harry Kane a rembarré le PSG !

Les officiels du jour

Vitor Roque est enfin un joueur du FC Barcelone ! Tigrinho a enfin signé son contrat de 6 ans avec les Blaugranas, le club l’a annoncé dans un communiqué paru ce mercredi midi. Pour arracher la jeune pépite brésilienne, le Barça devrait donc débourser 30 M€, sans parler des différentes variables estimées à 31 €s. Attention, le transfert à Barcelone est prévu pour juillet 2024, il va donc encore passer un an à l’Athletico Paranaense. Le PSG s’offre un sixième joueur avec Cher Ndour. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec Benfica, l’Italien a signé jusqu’en juin 2028 avec Paris. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club. Il portera le numéro 27.

La légende japonaise Kazuyoshi Miura ne compte toujours pas raccroché les crampons. Agé de 56 ans, l’attaquant japonais, va prolonger son contrat avec l’UD Oliveirense, comme l’a annoncé ce mardi le club de deuxième division portugaise. Comme annoncé depuis de nombreux jours, Franck Honorat s’est engagé ce mardi avec le Borussia Mönchengladbach. Le club breton et les Fohlen l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’ASSE a signé son contrat qui court jusqu’en 2028. Enorme coup réalisé par Le Havre, promu en Ligue 1 pour la saison 2023-2024. En effet, le club normand vient d’officialiser la venue du milieu de terrain international russe Daler Kuzyaev, champion de Russie avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Retour en France pour Andy Pelmard, le défenseur central formé du côté de l’OGC Nice, qui a réalisé une superbe saison du côté du FC Bâle, s’est engagé pour quatre saisons avec Clermont, comme nous vous l’avions révélé dès la semaine dernière en exclusivité. Nouveau défi pour Theo Bongonda. L’ailier congolais quitte Cadix pour s’engager 4 ans avec le Spartak Moscou. Le transfert du natif de Charleroi est estimé à 7 M€ Yaya Fofana a quitté Lens pour rejoindre Reims ce mardi. Auteur de deux apparitions avec les Sang et Or, le milieu malien de 19 ans rejoint la Champagne pour poursuivre son développement. C’est un retour gagnant pour Kenny Lala au Stade Brestois la saison passée. De quoi donner l’envie à sa direction de le prolonger jusqu’en 2025. La nouvelle a d’ailleurs été officialisée ce mercredi. Après Ryan Kent, Edin Džeko et Alexander Djiku, Fenerbahçe s’offre une quatrième recrue de l’été. L’attaquant Umut Nayir débarque en provenance d’Eyüpspor. Il a signé pour deux ans avec une année en option.