Eibar : Luca Zidane fait taire tous ses détracteurs

La suite après cette publicité

Ce n’est jamais facile pour un jeune joueur de prendre ses marques lorsque son père a été un grand joueur. Alors quand ton père n’est autre que Zinedine Zidane… Pourtant, la fratrie Zizou s’en sort relativement bien. Enzo Zidane joue actuellement à Fuenlabrada, une des places fortes de la D3 espagnole. Certains diront que c’est faible, mais devenir joueur professionnel, ce n’est pas donné à tout le monde et c’est déjà un bel accomplissement. Théo, du haut de ses 20 ans, joue actuellement avec le Real Madrid Castilla de Raul, pendant qu’Elyaz Zidane, le plus jeune (17 ans), impressionne tout le monde avec les U19 du champion d’Europe en titre. Mais s’il y en a un qui a le vent en poupe en ce moment, c’est Luca.

Après des débuts en pro un peu compliqués, c’est la saison dernière, au Rayo Vallecano, qu’il a prouvé avoir les qualités pour le haut niveau. Confronté à une forte concurrence avec Stole Dimitrievski, une des références au poste de gardien en Liga, le Français a tout de même pu jouer 8 rencontres de championnat, laissant de belles sensations. Puis, cet été, il a décidé de filer en deuxième division, chez un des gros prétendants pour la montée, Eibar. L’opportunité de devenir, enfin, titulaire. Pourtant, dans le nord de l’Espagne, la concurrence est aussi dure, puisqu’il a comme partenaires et concurrents Aitor Cantero, titulaire l’an dernier, et Yoel, gardien qui a une belle expérience et a plusieurs saisons de Liga dans les pattes.

À lire

Ligue des Champions : Manchester City, un statut de favori qui agace

Un gardien décisif

Et pour l’instant, ça se passe particulièrement bien. Sur le plan collectif déjà, puisque l’écurie basque est première de D2 espagnole, mais aussi sur le plan individuel, puisque si Eibar est en bonne position pour retrouver la Liga, c’est en partie grâce à lui. Statistique particulièrement intéressante : cette saison, en 20 rencontres de championnat, il a réalisé 12 clean sheets (matchs sans encaisser de but) ! C’est aussi le troisième gardien qui a le meilleur pourcentage d’arrêts en D2 ibérique, arrêtant 84,1% des frappes de l’adversaire. Ce week-end encore, face à Burgos, les Basques ont gagné 1-0, et Luca Zidane a signé quelques bonnes interventions, en première période notamment quand le score était de 0-0, et une parade splendide pour éviter l’égalisation quelques minutes après le but de son équipe. La deuxième période fut plus tranquille pour le Français, qui a encore montré qu’il est un très bon gardien.

La suite après cette publicité

Plutôt discret dans les médias, dans un contexte médiatique très tranquille et peu angoissant, Luca Zidane s’épanouit. Loin du Bernabéu par exemple, où la pression est terrible et son nom de famille pesait, forcément. Convoité par Montpellier l’été dernier alors qu’il était libre, le gardien formé au Real Madrid a de grandes chances de jouer en Liga la saison prochaine. Même si, forcément, une question se pose : Eibar continuera-t-il de miser sur lui, ou est-ce que les Basques miseront sur un gardien avec un CV un peu plus fourni s’ils montent ? Pour l’instant, tout indique que Luca Zidane a les qualités nécessaires pour être titulaire en première division espagnole… Mais avec un contrat qui expire en 2024, Eibar va devoir prendre une décision assez rapidement.