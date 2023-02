Elyaz Zidane affole déjà le Real Madrid et l’Espagne

La suite après cette publicité

Chez les Zidane, le football est une affaire de famille. Comme leur père Zinedine, les quatre garçons de fratrie ont attrapé le virus du ballon rond. Rapidement placé sous les feux des projecteurs, l’aîné, Enzo (27 ans, Fuenlabrada), a souvent été comparé à son illustre papa. Milieu de terrain comme lui, il a avancé avec l’étiquette de "fils de". Une étiquette qui colle aussi au maillot et à la peau de Luca (24 ans, Eibar). Mais le deuxième fils de Zizou est gardien de but ce qui rend les commentaires et les comparaisons moins importants. Théo (20 ans), lui, évolue avec le Real Madrid Castilla.

Le petit dernier de la famille trace sa route

Enfin, il y a Elyaz (17 ans). Un peu moins exposé que ses frères, le petit dernier de la famille Zidane commence à faire tranquillement mais sûrement son chemin. L’été dernier, il a fait parler de lui pour la première fois suite au succès de l’équipe de France U17 avec laquelle il a remporté le championnat d’Europe. Son père l’avait d’ailleurs félicité sur les réseaux sociaux en commentant une photo du jeune homme lors du sacre tricolore. «Bravooo Elyaz! Champion d’Europe U17.» Une sélection avec laquelle il a donc disputé 12 rencontres et marqué 2 buts.

A présent international français U18, le natif de Marseille a déjà honoré 4 capes. De quoi faire plaisir à son club, le Real Madrid. Comme le reste de la famille, le jeune homme né en 2005 fait ses classes au sein de l’écurie madrilène. Latéral gauche de métier, il est aussi capable d’occuper le rôle de défenseur central selon Marca. Cette saison 2022-23, il évolue au sein de Juvenil B de Fran Beltrán. Le média espagnol parle de lui comme d’un joueur «fort» et «puissant». Auteur de 14 matchs avec son équipe dont 7 en tant que titulaire, Elyaz Zidane poursuit sa progression au sein de la Casa Blanca.

La presse l’attend déjà

Là-bas, il est surveillé de près. Hier, le joueur d’1m94 a d’ailleurs participé à la séance d’entraînement avec le groupe professionnel madrilène. Il n’en fallait pas plus pour que la presse ibérique s’affole. «Elyaz, le quatrième Zidane dans la formation de l’équipe première», a titré Marca qui a ajouté : «Elyaz est le plus jeune fils de Zinedine Zidane et ce matin (hier), il s’est entraîné avec l’équipe d’Ancelotti. Malgré le fait qu’il l’ait déjà fait en décembre dernier lors de la Coupe du Monde, lorsqu’Ancelotti a mélangé les quelques joueurs de l’équipe première avec l’académie, c’est donc aujourd’hui la première fois qu’il le fait en séance normale avec toute l’équipe première.»

Le média ibérique insiste sur le fait qu’il suit les traces de ses aînés et qu’il devra faire mieux. «Il faudra voir maintenant jusqu’où ira sa carrière à Madrid ou loin de Valdebebas.» Pour les deux plus grands, Enzo et Luca, c’est loin du club merengue qu’ils poursuivent leurs carrières. Théo et Elyaz, eux, sont toujours au sein du cocon madrilène. A eux de faire en sorte d’y rester et d’écrire l’histoire. Et pour le petit dernier, il faudra avancer et tout faire pour réussir à sortir de l’ombre de Zinedine Zidane. Une mission tout sauf simple…