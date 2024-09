L’équipe de France de futsal fait scandale à la Coupe du monde

Qualifiée pour la première Coupe du monde de futsal de son histoire, l’équipe de France réalise de belles performances sur le terrain. Débutant par des victoires contre le Guatemala (6-3) et le Venezuela (7-3), les Bleus se sont brillamment qualifiés en 1/8e de finale en terminant deuxièmes de leur groupe avec une défaite contre l’Iran lors de la 3e journée. Les Français affronteront ainsi la Thaïlande en huitième de finale. Un match qui fait scandale. En effet, les Bleus ont livré un match assez terne et cela a suscité de nombreuses réactions.

L’ancien international portugais et légende du futsal Ricardinho a notamment critiqué cette attitude sur ses réseaux sociaux :« cela s’était déjà produit lors de la Coupe du Monde au Brésil, entre le Paraguay et l’Italie, où ce qui s’est passé était clair aux yeux de tous, pour que les deux puissent se qualifier pour la phase suivante. Et maintenant, la France fait de même pour éviter des rivaux plus coriaces. Je ne sais même pas quand les athlètes accepteront ces choses et quand créeront-ils un concept pour qu’au dernier tour il n’y ait plus de choses comme ça. Le Futsal perd, le sport perd… comme c’est triste !» La France dispose d’une moitié de tableau plus simple avec un potentiel quart de finale contre le Paraguay ou l’Afghanistan. Les Bleus évitent ainsi jusqu’en demi-finale les principaux favoris comme le Brésil, le Portugal, le Kazakhstan, l’Argentine, l’Espagne ou l’Iran.