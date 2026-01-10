FA Cup : l’incroyable exploit du club de Ryan Reynolds face à Nottingham Forest

Wrexham, 9e de Championship, a créé la surprise en éliminant Nottingham Forest en 16es de finale de la FA Cup, s’imposant aux tirs au but (4-3) après un match fou conclu sur un score de 3-3. Le club gallois, soutenu par les co-propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, avait pris le contrôle du match en fin de première mi-temps grâce à Liberato Cacace et Oliver Rathbone, menant 3-1 avant que Callum Hudson-Odoi et Forest ne forcent la prolongation.

Le héros de la soirée a été le gardien Arthur Okonkwo, qui a arrêté le penalty décisif d’Omari Hutchinson. Cet exploit historique confirme l’ascension du club de North Wales et a déclenché une immense euphorie au Racecourse Ground, offrant un moment inoubliable à Wrexham et à ses supporters.