Newcastle : le tacle d’Eddie Howe sur la gestion du capitanat à Man United

Eddie Howe a confiance en ses joueurs et le prouve. Présent en conférence de presse pour évoquer la saison à venir, l’entraîneur de Newcastle en a profité pour confirmer Jamaal Lascelles dans ses fonctions de capitaine. Relégué au troisième rang derrière Fabian Schar et Sven Botman dans la hiérarchie des défenseurs, le joueur de 29 ans n’est apparu qu’à seulement 11 reprises la saison dernière avec les Magpies. Si Kieran Trippier, brillant avec les Toons, a porté le brassard de capitaine pendant la grande majorité de l’exercice 2022-2023, cela ne remet pas en cause le rôle de Jamaal Lascelles. Bien que son nom ait été récemment associé à un transfert du côté de Nottingham, Eddie Howe s’est montré catégorique à son sujet lui qui apprécie le leadership de l’Anglais sur et en dehors du terrain.

« Il a été un capitaine incroyable pour nous. Le capitanat n’existe pas seulement sur le terrain, il doit aussi exister en dehors. Les deux choses sont si intrinsèquement liées qu’une grande partie de notre succès l’année dernière n’était pas seulement due à l’équipe, elle se résumait à un groupe de joueurs qui ont tout donné sur et en dehors du terrain », a déclaré l’ex-technicien de Bournemouth, des propos rapportés par The Sun. Une belle manière de contredire les méthodes de son homologue Erik Ten Hag à Manchester United. Pour rappel, le technicien néerlandais a récemment destitué Harry Maguire de son rôle de capitaine pour ses performances mitigées la saison dernière au profit de Bruno Fernandes.

