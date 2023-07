MU : Erik Ten Hag justifie le retrait du capitanat à Maguire

La suite après cette publicité

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Cette semaine, Manchester United annonçait le nom de son nouveau capitaine : Bruno Fernandes. Le Portugais, maillon fort du XI d’Erik Ten Hag, portera donc le brassard dès la rentrée prochaine en Premier League. De quoi envoyer un sacré message à Harry Maguire, pas dans les plans de l’entraîneur néerlandais. Écarté tout au long de la saison, bien derrière la charnière Lisandro Martinez - Raphaël Varane, mais aussi Victor Lindelöf et Luke Shaw, l’ancien défenseur central de Leicester a perdu sa place mais pas que, son brassard aussi.

Manchester United souhaite aller de l’avant, et cette décision radicale signée Erik Ten Hag va dans ce sens. Ce dernier explique d’ailleurs les raisons d’un changement de capitaine : «Harry est très important pour ce groupe, pour cette équipe. Mais vous savez, dans son rôle de défenseur central, nous avons quatre défenseurs centraux. J’ai parlé de constance et nous savons que nous ne pouvons pas y arriver avec 11 joueurs, donc je suis heureux que nous ayons quatre très bons défenseurs. Nous aurons besoin d’eux et il devra se battre pour sa place, comme il l’a fait l’année dernière. Il a un fort potentiel, donc je suis sûr qu’il y arrivera, qu’il se battra pour sa place et qu’ensuite ce sera à lui de jouer». Si l’entraîneur des Red Devils semble compter sur Harry Maguire, les dernières rumeurs privilégient plutôt un départ de l’Anglais même si son salaire ne facilitera pas un potentiel transfert.

