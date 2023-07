Bruno Fernandes devient le nouveau capitaine de Manchester United

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle page qui s’ouvre du côté de Manchester United. En effet, le défenseur anglais Harry Maguire, capitaine du club anglais depuis l’automne 2019, avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il n’est plus le premier porteur du brassard, après discussion avec son entraîneur Erik ten Hag. Ce dernier n’a pas tardé à trouver son successeur…

En effet, et c’est le club lui-même qui a officialisé la nouvelle, le milieu offensif portugais Bruno Fernandes devient le nouveau capitaine des Red Devils. «En tant que capitaine, le double vainqueur du prix du joueur Sir Matt Busby de l’année (meilleur joueur de MU selon les fans, ndlr) continuera à promouvoir les normes les plus élevées dans l’ensemble de l’équipe, alors que United vise le succès pour la saison 2023/24 et au-delà», peut-on lire dans le communiqué manucunien.

À lire

Arsenal veut jouer un sale tour à Manchester United pour Mohammed Kudus