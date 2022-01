Man City : Jack Grealish était chaud après le nul à Southampton

La suite après cette publicité

Ça a chauffé dans le tunnel du St Mary’s Stadium après le match nul entre Manchester City et Southampton (1-1). Selon The Sun, Jack Grealish aurait attendu Oriol Romeu à la sortie du terrain pour régler ses comptes. Au terme d’un match tendu, l’Anglais de 26 ans, très en colère, aurait voulu avoir une explication de texte avec le milieu récupérateur espagnol, suite à une première altercation sur la pelouse.

Les deux joueurs auraient finalement discuté et tout serait rentré dans l’ordre, selon Ralph Hassenhuttl, le coach des Saints. «Grealish l'attendait dans le tunnel à cause de quelques choses qui c'était passé en dehors du terrain. Ce n'était pas bien. Mais ce n’était pas pour les caméras, ils en ont parlé et tout va bien», a déclaré le technicien autrichien au micro de Sky Sports. Avec ce match nul, l'Anglais et ses partenaires perdent leurs premiers points en Premier League depuis octobre, eux qui restaient sur 12 victoires consécutives en championnat.