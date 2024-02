LdC, PSG : Luis Enrique juge le niveau de la Real Sociedad

À la veille du huitième de finale aller contre la Real Sociedad, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain joue quasiment le match le plus important de sa saison. Luis Enrique était devant la presse pour répondre aux questions sur le Paris Saint-Germain et a évoqué le niveau de la Real Sociedad, une équipe qu’il connait très bien.

«C’est très simple. Il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et il faut essayer de ne pas le perdre. N’oublions pas que la Real est l’une des équipes qui a le moins encaissé de buts, c’est un adversaire qui ne fait pas de cadeaux, son pressing est agressif. C’est l’une des meilleures équipes de la compétition. Ils ont un très grand niveau, c’est évident. C’est une équipe qui a terminé devant le dernier finaliste de la compétition en phases de groupe (Inter Milan). Peu importe que je proclame que nous sommes favoris, il faudra le démontrer».

